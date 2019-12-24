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"الدولة" يدشن "ذاكرة المجلس".. اليوم

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

"الدولة" يدشن "ذاكرة المجلس".. اليوم

مسقط - الرؤية

يُدشِّن مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مشروع "ذاكرة المجلس"، برعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

وتتضمَّن "ذاكرة المجلس" معلومات وافية عن أنشطة وأعمال المجلس من خلال ثلاثة عشر جزءًا، وثمانية وثمانين مجلدًا حول ستمائة موضوع في مجالات متنوعة، ويأتي المشروع بمناسبة مرور عشرين عاماً على إنشاء المجلس الدولة.

ويهدفُ المشروع إلى تجميع وحصر الوثائق وتقسيمها حسب الفترات وأدوار الانعقاد، ومعالجتها وتدقيقها ومراجعتها وطباعتها، وتحويل الوثائق الورقية إلى إلكترونية، كما تمَّ إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع مشروعات القوانين والدراسات التي أعدها المجلس منذ تأسيسه، وذلك وفق أحدث معايير التصنيف والتبويب والفهرسة.

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