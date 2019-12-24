بسبب ساعة الكبسولة.. فشل مهمة فضائية لـ"ناسا"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

هبطت مركبة الفضاء ستارلاينر الجديدة من بوينج في صحراء نيو مكسيكو صباح الأحد الماضي بعد أيام من فشل مهمة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث تبين أن ساعة الكبسولة قد تم ضبطها بشكل غير صحيح، وانتهى الأمر بالكبسولة في مدار خاطئ.

وبعد فترة وجيزة من إطلاقها يوم الجمعة، كتب جيم بريدنشتاين مدير "ناسا" مغردا على تويتر قائلا "كان هناك خطأ ما في الوقت المنقضي للمهمة (MET) مما تسبب في اعتقاد المركبة الفضائية بأنها كانت تحترق في عملية الإدراج المداري عندما لم تكن كذلك". وأدى ذلك لأن تحرق المركبة وقودا أكثر مما كان متوقعا للحفاظ على تحكم دقيق.

وكان من المفترض أن تقضي ستارلاينر أسبوعا في محطة الفضاء الدولية. وكان من المفترض أيضًا تقديم هدايا العطلات والملابس والطعام إلى طاقم المحطة الفضائية.

لكن بسبب الحادث، ألغيت محطة الإرساء، وقررت بوينج وناسا إعادة المركبة الفضائية إلى الوطن في أقرب وقت ممكن.