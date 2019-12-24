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اكتشاف أقدم الأشجار الأحفورية في العالم بنيويورك

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:45 ص بتوقيت مسقط

اكتشاف أقدم الأشجار الأحفورية في العالم بنيويورك

ترجمة- رناعبدالحكيم

اكتُشفت أشجار متحجرة يعود تاريخها إلى 386 مليون سنة، في محجر مهجور في نيويورك، ويمكن أن يزيد هذا الاكتشاف من فهم آلية تطور الأشجار وكيف تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو.

وقضى خبراء من عدة جامعات بريطانية وأمريكية أكثر من 10 سنوات في رسم خرائط لأكثر من 3000 متر مربع من الغابة، توصلوا إلى استنتاج مفاده أنها كانت موطنا لنوعين على الأقل من الأشجار: Cladoxylopsids وArchaeopteris.

وقال كريس بيري من جامعة كارديف لبي بي سي نيوز "هذا هو أقدم مكان يمكنك التجول فيه وتحديد مكان وجود الأشجار الأحفورية في الجزء الأوسط من العصر الديفوني".

وتشير الفترة الزمنية التي تعود فيها الأشجار الأحفورية إلى انتقال بين كوكب بدون غابات وكوكب مغطى إلى حد كبير بالأشجار.

وقال بيري "إنها غابة قديمة للغاية منذ بدايات الوقت الذي تحول فيه الكوكب إلى اللون الأخضر وأصبحت الغابات جزءًا طبيعيًا من نظام الأرض".

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