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جمعية الصحفيين تكرم 110 أعضاء بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها

الإثنين 23 ديسمبر 2019 09:22 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

رعى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة، احتفال جمعية الصحفيين العُمانية أمس بمرور 15 عاماً على إنشائها، بحضور الدكتور طارق بن خليفة آل شيخان رئيس الجمعية العربية للصحافة والإعلام "آرابرس"، وعدد من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة وعدد من الإعلاميين وأعضاء الجمعية، وأقيم الاحتفال بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وقال الدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية :"إن العمل الجاد الذي حققته جمعية الصحفيين العمانية على أرض الواقع، يعود في المقام الأول إلى الدعمِ السخيَّ والمتواصل من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- لأبنائه الإعلاميين والصحفيين كي يتمكنوا من تأدية واجباتهم العملية بأكمل وجه".

 

وأضاف العريمي أن "الاجتماع السنوي لقاءٌ نجدَّد فيه معاً الالتزام بالأسسِ والمبادئ التي أشار اليها مولانا جلالةُ السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالنسبة للإعلام العماني وضرورة التزامه بالصدقِ والصراحةِ والشفافيةِ والوضوحِ والابتعادِ عن التضخيمِ والتهويل، وتقديم منجزات مسيرة النهضة العمانية وما تعيشه بلادنا الحبيبة من تقدم وازدهار بدون إبهار أو مبالغة".

وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات، ومن أهمها تكريم 110 صحفيين من أعضاء الجمعية الفاعلين والمؤثرين في مسيرة لجان الجمعية المختلفة والفاعلين والمساهمين في تعزيز وخدمة زملائهم الإعلاميين.

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