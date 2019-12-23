انطلاق المؤتمر الدولي السابع لكلية التربية بجامعة السلطان قابوس في مارس

مسقط – الرؤية

ينطلق في جامعة السلطان قابوس المُؤتمر الدولي السابع لكلية التربية، في الفترة من 2 لـ 4 مارس 2020 بعنوان "التعليم، وريادة الأعمال "الفرص والتحديات ".

وتركز محاور المؤتمر على أهمية التعليم وريادة الأعمال، ويتناول المحور الأول الجذور التاريخية والفلسفية للتعلم وريادة الأعمال ويناقش المحور الثاني التعليم العالي وريادة الأعمال، كذلك يأتي محور التعليم المدرسي وريادة الأعمال ثالثاً.

ويتطرق المحور الرابع إلى ريادة الأعمال في تنمية الموارد البشرية والتعليم المستمر، والمحور الخامس يتناول تجارب ناجحة في التعليم وريادة الأعمال، وأما السادس فيتناول التشريعات الحالية والمطلوبة للتعليم وريادة الأعمال، وبالنسبة للمحور السابع فيتناول الشراكة المحلية والدولية وريادة الأعمال في التعليم، والمحور الثامن والأخير يتطرق إلى مستقبل التعليم وريادة الأعمال.

ويمكن للباحثين والمهتمين المشاركة بأوراق عمل بحثية كاملة، وملصقات بحثية، وعروض تقديمية، مع المشاركة في حلقات العمل، وسيصاحب المؤتمر معرض يتضمن أهم النماذج الخاصة بالتعليم وريادة الأعمال من داخل السلطنة وخارجها.