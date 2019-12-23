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مجلس الدولة يناقش التعديلات المقترحة على اختصاصات لجانه الدائمة.. غداً

الإثنين 23 ديسمبر 2019 09:16 م بتوقيت مسقط

مجلس الدولة يناقش التعديلات المقترحة على اختصاصات لجانه الدائمة.. غداً

 

مسقط - الرؤية

يعقد مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة عدداً من البنود منها كلمة معالي الدكتور رئيس المجلس، ومناقشة مرئيات اللجان الدائمة بالمجلس بشأن التعديلات المقترحة على اختصاصاتها، وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من اللجان للموضوعات التي تنوي دراستها خلال دور الانعقاد الحالي.

ويعتمد المجلس خلال الجلسة مقترحاً حول تعديل هيكله التنظيمي، كما يطلع على عدد من التقارير من بينها تقرير الأمانة العامة والتقرير الختامي لمشروع "ذاكرة المجلس ".

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