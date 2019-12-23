بنك مسقط يفوز بجائزة "سيتي بنك" للتميز في تحويل الأموال بالدولار الأمريكي

مسقط - الرؤية

فاز بنك مسقط بجائزة الاعتراف بالجودة من سيتي بنك (Citibank)، تقديرا لأدائه المميز في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي. وأظهرت عمليات الدفع التي نفذها بنك مسقط أداءً متميزًا بنسبة 99.19% من المعالجة المباشرة (STP) في تحويلات الأموال المؤسسية بالدولار إضافة إلى المدفوعات التجارية، حيث حقق ارتفاعا ملحوظا في فئة MT103.

وتعد الجائزة شهادة عالمية على التزام بنك مسقط بأعلى مستويات الجودة من خلال تلبية المعايير الصارمة في مجال تحويل الأموال، كما تعد اعترافاً بنظام بنك مسقط الداخلي المتطور في إرسال مدفوعات تجارية وتحويلات مالية، الأمر الذي يؤكد حرص البنك على الحفاظ على أعلى معايير نظام "سويفت" الذي يسهل عمليات الدفع في مجال التنفيذ المباشر للحوالات.

ويعد سيتي بنك ( Citibank) واحدا من بنوك المراسلة الرئيسية التي يتعامل معها البنك لتمرير مدفوعات بالدولار الأمريكي، وقد أشاد البنك بجهود القائمين على تنفيذ عمليات الدفع في بنك مسقط وتمكنهم من تحقيق معاملات خالية من الأخطاء باستمرار بالنسبة للحجم الكبير من الحوالات المالية.

ويحظى بنك مسقط بإعجاب المجتمع المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي تقديرا لأدائه المتميـز ومساعيه الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية وطرح المبادرات المختلفة، حيث حقق البنك العديد من الانجازات خلال السنوات الماضية وتوج بمجموعة من الجوائز على كافة المستويات والمجالات من بينها جائزة أفضل بنك في السلطنة لسنوات عديدة من قبل مجلة ذي بانكر (The Banker) ومن قبل مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية (Global Finance) وإي إم إيه فايننس (Emeafinance ) ويوروموني (Euromoney ) وغيرها من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية وعلى كافة المستويات.

وفي ما يتعلق بجوائز تحويل الأموال فقد فاز بنك مسقط خلال الفترة الماضية بالعديد من الجوائز من بينها بنك باركليز (Barclays Bank)، وبنك ويلز فارجو (Wells Fargo)، وسيتي بنك (Citibank)، وجائزة من ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) ومن بنك دويتشه الالماني وجائزة جي بي مورغان ( JP Morgan) وغيرها من الجوائز العالمية.