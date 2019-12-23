"مسقط لتوزيع الكهرباء" تنافس على جائزة الأداء المتميز

مسقط – الرؤية

تنافس شركة مسقط لتوزيع الكهرباء على جائزة الأداء المتميز لإدارات خدمات المشتركين بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال أفضل خدمة إلكترونية وأفضل مركز اتصال.

وتهدف الجائزة إلى رفع مستوى أداء الخدمات وترشيد تكاليفها وزيادة جودة منتجاتها لتصبح قادرة على المنافسة وتحقيق رضا عملائها، وتسليط الضوء على الممارسات الخليجية الناجحة في مجال إدارة الأعمال والأداء المتميز وتحفيزها لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها وتحقيق رضا المستفيدين.

وتضم الجائزة 3 تصنيفات رئيسية: جائزة أفضل مكتب لشؤون المشتركين وجائزة أفضل خدمة إلكترونية وجائزة أفضل مركز اتصال.

وقد أدخلت الشركة عدة تحسينات على خدماتها لتوفير الخدمة بجودة عالية، لذا تم التركيز على توفير الخدمات الإلكترونية وتطويرها لتمكن المشتركين من تقديم طلباتهم واستفساراتهم في مكان تواجدهم دون حاجة إلى الوصول لمكاتب الشركة. كما عززت الشركة قنوات التواصل مثل مركز الاتصال بأحدث التقنيات والأنظمة مما انعكس بشكل إيجابي في سرعة الاستجابة لطلبات المشتركين.