الإثنين, 23 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تنافس على جائزة الأداء المتميز

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تنافس على جائزة الأداء المتميز

مسقط – الرؤية

تنافس شركة مسقط لتوزيع الكهرباء على جائزة الأداء المتميز لإدارات خدمات المشتركين بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال أفضل خدمة إلكترونية وأفضل مركز اتصال.

وتهدف الجائزة إلى رفع مستوى أداء الخدمات وترشيد تكاليفها وزيادة جودة منتجاتها لتصبح قادرة على المنافسة وتحقيق رضا عملائها، وتسليط الضوء على الممارسات الخليجية الناجحة في مجال إدارة الأعمال والأداء المتميز وتحفيزها لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها وتحقيق رضا المستفيدين.

وتضم الجائزة 3 تصنيفات رئيسية: جائزة أفضل مكتب لشؤون المشتركين وجائزة أفضل خدمة إلكترونية وجائزة أفضل مركز اتصال.

وقد أدخلت الشركة عدة تحسينات على خدماتها لتوفير الخدمة بجودة عالية، لذا تم التركيز على توفير الخدمات الإلكترونية وتطويرها لتمكن المشتركين من تقديم طلباتهم واستفساراتهم في مكان تواجدهم دون حاجة إلى الوصول لمكاتب الشركة. كما عززت الشركة قنوات التواصل مثل مركز الاتصال بأحدث التقنيات والأنظمة مما انعكس بشكل إيجابي في سرعة الاستجابة لطلبات المشتركين.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 سبتمبر 2017

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تسلم جائزة المشروع المتميز في ورشة "شركاء"

المزيد

16 فبراير 2019

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تراجع الأداء للعام الماضي

المزيد

19 فبراير 2018

مناقشة الأداء السنوي لـ"مسقط لتوزيع الكهرباء" في 2017

المزيد

07 يناير 2016

سوق مسقط يتراجع 0.5% إلى 5390 نقطة.. و"السوقية" تلامس 16 مليار بفضل "مسقط لتوزيع الكهرباء"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

المرهون يرعى افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجا"

الاقتصاد - محلي

لينج بينج: عمان والصين شراكة استراتيجية تاريخيه

الاقتصاد - محلي

"التنمية الزراعية والسمكية" يوافق على تمويل 5 مشاريع لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

الاقتصاد - محلي

السلطنة تناقش تحديات الأمن السياحي في اجتماع المجلس العربي للسياحة بالأحساء

الاقتصاد - محلي

مثقفون وشعراء: "الرؤية" تغلبت على التحديات واستحقت مكانتها في الصدارة

المحليات - ثقافة

القضاء السعودي: الإعدام لـ 5 وسجن 3 مدانيين في مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة