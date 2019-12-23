افتتاح مركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني

مسقط – الرؤية

احتفل سلاح الجو السُّلطاني العُماني، صباح أمس الإثنين، بمعسكر المرتفعة، بالافتتاح الرسمي لمركز تدريب طب الطيران، وذلك تحت رعاية معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.

حضر المناسبة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المُسلحة، واللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن قائد قوة السلطان الخاصة، واللواء رئيس الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية، وجمع من ضباط وضباط صف وأفراد سلاح الجو السلطاني العماني.

وأجرى معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والقادة وكبار المدعوين جولة في أقسام ومرافق مبنى مركز تدريب طب الطيران.

واطلع معاليه والحضور خلالها على أقسام المركز ومنها غرفة الضغط المنخفض، ومختبر مُحاكاة الدوران، والرؤية الليلية، واستمع إلى شرح مفصل عنها، إضافة إلى شرح عن أهمية هذا المركز في تدريب الأطقم الجوية في مجال طب الطيران، ورفد المؤسسات المعنية بالطيران بالكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وما يحتويه المبنى من مرافق وإمكانات تدعم وتعزز السلامة الجوية.

وتكمن أهمية هذا المركز في كونه أول مؤسسة تدريبية من نوعها في السلطنة تعنى بتدريب الطاقم الجوي في مجال طب الطيران، وتعزيز السلامة من خلال تدريب الأطقم على الاستعداد الأمثل للتعامل مع الحالات الطارئة المتعددة التي يمكن أن يتعرض لها أثناء الطيران، حيث يكون أكثر قدرة في التعرف على أسباب وأعراض المشكلة واتخاذ الإجراءات الصحيحة لتفادي العواقب الوخيمة.

ويسعى المركز إلى القيام بدوره الأساسي على تدريب الأطقم الجوية في مجال طب الطيران، وإدخال خبرات فنية جديدة لمنتسبي السلاح من الفئة الفنية، إلا أنَّ الطموح يرقى إلى أبعد من ذلك وهو تأسيس تدريب الطاقم الطبي في مجال طب الطيران، وذلك بالتنسيق مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وإدخال تخصص طب الطيران كتخصص مُستقل أو تحت تخصص الطب المهني ليكون من ضمن تخصصات المجلس، وهذا بدوره سيرفد المؤسسات المعنية بالطيران بالكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه قال اللواء الركن طيار، مطر بن علي العبيداني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني لمندوب التوجيه المعنوي:"نحتفل اليوم بافتتاح مركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني والذي يعد ثـمرة من ثـمـار نهضة عُمان المباركة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه-".

وأضاف العبيداني:"يعد هذا الصرح الطبي هو الأول من نوعه في السلطنة، ويعنى بتدريب الأطقم الجوية في مجال طب الطيران، ويشتمل على ثلاثة أقسام رئيسية، (قسم مشبه الضغط المنخفض ونقص الأوكسجين، ومشبه التشويش الذهني، ومشبه لتدريب الطيارين على نظام الرؤية الليلية.

وتابع العبيداني، أنَّ القسم يُدار من طاقم وطني مؤهل ومدرب، وسيعزز هذا المركز من دور السلامة الجوية، وسيرفع من أداء الأطقم الجوية بسلاح الجو السلطاني العماني والجهات الأخرى المستفيدة كالطيران السلطاني الخاص، وطيران الشرطة، والطيران المدني المتمثل في الطيران العماني وطيران السلام ".