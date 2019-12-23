وفد الجمعية الكورية العربية يزور جامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

زار جامعة السلطان قابوس، صباح أمس الإثنين، وفد من الجمعية الكورية العربية برئاسة سعادة كيم جين سو الأمين العام للجمعية الكورية العربية.

واستقبل الوفد الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة بحضور الطلبة الكوريين في الجامعة، وتأتي الزيارة لبحث ومناقشة إمكانية التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية، والتعليمية والثقافية.

وتعد الجمعية الكورية العربية منظمة غير ربحية أنشأتها الحكومات والشركات والمنظمات ذات الصلة لتعزيز التبادلات والتعاون بين كوريا الجنوبية واثنتين وعشرين دولة عضوا في جامعة الدول العربية، وتمَّ تأسيس الجمعية لتعزيز برامج التبادل والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافية والأكاديمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.