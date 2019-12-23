الإثنين, 23 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

الحسني: نحاول تقديم إعلام يواكب التطور على المستوى الفكري والتقني

الإثنين 23 ديسمبر 2019 07:27 م بتوقيت مسقط

الحسني: نحاول تقديم إعلام يواكب التطور على المستوى الفكري والتقني

 

مسقط - العمانية

 نظمت وزارة الإعلام، أمس الإثنين، بقاعة مدرج الفهم بجامعة السلطان قابوس، ندوة بعنوان (الإعلام الإلكتروني) تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

وقال معالي الدكتور عبد المنعم، في كلمته بعد ترحيبه، بالضيوف، :"كل عام ونحن من خلال هذه المناسبة الإعلامية نقدم إعلامًا جديدًا مقارنة بالأشياء السابقة، كي نطور أنفسنا معكم وبكم".

وأضاف معاليه :"النسخة الثالثة من الملتقى هذا العام سيتم فيها التحدث عن إعلام المستقبل، فنحن أمام هالة إعلامية غير مسبوقة يلزم أن نعمل الكثير كصناع قرار، أكاديميين، طلاب، إعلاميين، بهدف التعرف على أين وصلنا في السلطنة من هذا الإعلام على المستوى الفكري والتقني".

 

وتأتي إقامة هذه الندوة على هامش ملتقى الأسرة الإعلامية (إعلامنا عهد يتجدد) الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس، وسينطلق مساء بعد غد الأربعاء بالمركز الثقافي بالجامعة".

واشتملت هذه الندوة على محورين، الأول حمل عنوان (الإعلام الإلكتروني في السلطنة.. والأفق المستقبلية)، والمحور الثاني في الندوة كان عن (استخدامات الإعلام الجديد في التخطيط  للحملات الإعلامية).

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يوليو 2015

"النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050" خطة طموحة لمواكبة التطور الطبي والتقني على مستوى العالم

المزيد

08 ديسمبر 2015

الحسني: الإشادة السامية بالإعلام تعكس التطور الملموس في مسيرته.. ونعمل على تذليل كافة العقبات أمام نمو المؤسسات الإعلامية

المزيد

12 مايو 2018

مركز الاتصالات ببنك مسقط يواصل تقديم خدمات مصرفية مميزة لمواكبة التطور المستمر

المزيد

21 ديسمبر 2016

الحسني يترأس وفد السلطنة في اجتماع وزراء إعلام دول "التعاون الإسلامي" بجدة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

القضاء السعودي: الإعدام لـ 5 وسجن 3 مدانيين في مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

الاستمارة العامة للمشاركة بجوائز عمان للسياحة 2020

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للقرآن الكريم.. الأربعاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

22 ورقة عمل في مؤتمر "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار وزاري بإشهار الاتحاد العماني للجولف

رياضة - محلي

"الوطني لطب القلب" ينجح في إزالة الفص الرئوي بتقنية أحادية المنفذ

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة