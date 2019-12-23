الحسني: نحاول تقديم إعلام يواكب التطور على المستوى الفكري والتقني

مسقط - العمانية

نظمت وزارة الإعلام، أمس الإثنين، بقاعة مدرج الفهم بجامعة السلطان قابوس، ندوة بعنوان (الإعلام الإلكتروني) تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

وقال معالي الدكتور عبد المنعم، في كلمته بعد ترحيبه، بالضيوف، :"كل عام ونحن من خلال هذه المناسبة الإعلامية نقدم إعلامًا جديدًا مقارنة بالأشياء السابقة، كي نطور أنفسنا معكم وبكم".

وأضاف معاليه :"النسخة الثالثة من الملتقى هذا العام سيتم فيها التحدث عن إعلام المستقبل، فنحن أمام هالة إعلامية غير مسبوقة يلزم أن نعمل الكثير كصناع قرار، أكاديميين، طلاب، إعلاميين، بهدف التعرف على أين وصلنا في السلطنة من هذا الإعلام على المستوى الفكري والتقني".

وتأتي إقامة هذه الندوة على هامش ملتقى الأسرة الإعلامية (إعلامنا عهد يتجدد) الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس، وسينطلق مساء بعد غد الأربعاء بالمركز الثقافي بالجامعة".

واشتملت هذه الندوة على محورين، الأول حمل عنوان (الإعلام الإلكتروني في السلطنة.. والأفق المستقبلية)، والمحور الثاني في الندوة كان عن (استخدامات الإعلام الجديد في التخطيط للحملات الإعلامية).