استعراض أبرز الفرص الاستثمارية في ندوة "تنمية اقتصاد جنوب الشرقية"

صور – الرؤية

عُقدت أمس ندوة تنمية اقتصاد محافظة جنوب الشرقية، ضمن فعاليات ملتقى جنوب الشرقية تحت شعار (اقتصاد مستدام)، وبرعاية سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل، بمشاركة عدد من الجهات المختصة وهي المجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وزارة السياحة، والمؤسسة العمانية للمناطق الصناعية (مدائن)، وبحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الجهات الحكومية في المحافظة.

وألقى أنور بن حمد السناني رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية كلمة ترحيبية، مشيرا إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية العمرانية والموقع الاستراتيجي للمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية في القطاعين السياحي والصناعي. وأضاف السناني أنّ غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص تحرص على دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص من خلال الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات السلطنة، مشيرا إلى حرص مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة جنوب الشرقية على إقامة مثل هذه الأنشطة لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في ولايات المحافظة.

وتناولت الندوة 4 أوراق عمل شملت الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية في سياق رؤية عمان 2040، لتستعرض أهمية الموقع الاستراتيجي لمحافظة جنوب الشرقية بولاياتها الخمس، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية. كما ناقشت الندوة السياحة البيئية التي تتمتع بها محافظة جنوب الشرقية، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، إلى جانب استعراض أهم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة جنوب الشرقية من خلال موقعها الاستراتيجي. وتناولت الندوة ورقة عمل حول مدينة صور الصناعية وآفاق الاستثمار فيها.

واستعرض الدكتور هلال بن علي القمشوعي مدير عام مشروع الاستراتيجية العمرانية من المجلس الأعلى للتخطيط ورقة عمل حول الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية، مشيرا إلى أنّ الرؤية الاستراتيجية العمرانية تركز على توسيع النمو في محافظة جنوب الشرقية من خلال الاستثمارات الاقتصادية والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق مثل: الصناعة، والبحوث، والإدارة والتنظيم، والسياحة، ومصايد الأسماك لتحقيق التوازن مع البيئة الساحلية الفريدة.

وقدم مهنا بن علي السناني أخصائي ترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) ورقة عمل حول أهمية الموقع الاستراتيجي في المحافظة وما تملكه من فرص استثمارية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لبيئة الأعمال ومميزاتها في مختلف أنحاء العالم.

وقدم سعيد بن حارب العبيداني المدير العام المساعد لتصنيف ومراقبة جودة المنشآت الفندقية والسياحية في وزارة السياحة ورقة عمل استعرض فيها أهم الفرص والحوافز الاستثمارية في القطاع السياحي. كما قدّم أحمد بن خميس الكاسبي مدير دائرة العملية بمدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) ورقة عمل بعنوان الفرص الاستثمارية في مدينة صور الصناعية.