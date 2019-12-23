ندوة للتعريف بمهام "الرقابة المالية والإدارية للدولة"

نزوى – الرؤية

نفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس ندوة توعوية لتعريف موظفي صندوق الرفد بمحافظة الداخلية بدور الجهاز في حماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن ومنجزاته.

وتناولت الندوة جملة من أهداف الجهاز واختصاصاته وآلية تنفيذها وفق اختصاصه بتولي مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية، إلى جانب متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته في ظل القوانين المنظمة لعمله، كما تم استعراض نموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي، إضافة إلى استعراض مدونة قواعد السلوك الوظيفي والتي أعدّها الجهاز بالتعاون مع الجهات المختصة، وصدرت في سبتمبر الماضي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/2019 بهدف إرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية الدور الذي يضطلع به، بالإضافة إلى تعزيز القيم المهنية في علاقة الموظف مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل والمراجعين، وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز المساءلة حول الأداء الوظيفي والسلوكي للموظفين.

وركّزت الندوة على الإجراءات المتبعة لدى الجهاز في تنفيذ مهام الفحص واختيار موضوعاتها، وبيان آلية متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير نتائج الفحص، إلى جانب استعراض الموقع الإلكتروني للجهاز، فضلاً عن بيان قنوات تلقي البلاغات والشكاوى وآلية دراستها، إضافة إلى استعراض الأدوات الأخرى للتواصل مع الجهاز كتطبيق الهواتف الذكية أو الوصول لمقر الجهاز الرئيسي بمحافظة مسقط أو من خلال أفرع الجهاز بمحافظات السلطنة أو عن طريق الاتصال بالخط المجاني المخصص لهذا الغرض وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.