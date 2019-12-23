"التنمية الزراعية والسمكية" يوافق على تمويل 5 مشاريع لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

مسقط – العمانية

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية والسمكية اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وناقش عدة موضوعات من بينها الموقف المالي للصندوق والموقف التنفيذي للمشاريع الممولة.

واطلع المجلس على المشاريع الجديدة المطلوب تمويلها في الدفعة الثانية للعام الجاري، وتمت الموافقة على تمويل ٥ مشاريع، تشمل٣مشاريع زراعية وحيوانية ومشروعين في القطاع السمكي بمبلغ 840 ألفًا و531 ريالًا عمانيًا، وستسهم المشاريع الممولة في تنمية هذه القطاعات واستدامتها وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل.

واعتمد الاجتماع الموازنة الرأسمالية والتشغيلية للإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٠، واتخذ المجلس العديد من القرارات التنظيمية لتفعيل آليات العمل وتنويع مصادر تمويل المشاريع في الفترات القادمة.