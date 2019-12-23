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بالفيديو: نمر يفترس وافدا سودانيا بالسعودية.. والسلطات تكشف تفاصيل الحادث

الإثنين 23 ديسمبر 2019 06:02 م بتوقيت مسقط

بالفيديو: نمر يفترس وافدا سودانيا بالسعودية.. والسلطات تكشف تفاصيل الحادث

 

كشفت السلطات الأمنية بالرياض في السعودية،عن جنسية الشخص ضحية النمر في حديقة الحيوان بمنطقة الملز، وعن دافعه لإلقاء نفسه داخل الحظيرة حيث تعرض للهجوم من قبل أنثى النمر.

وذكرت صحيفة " عكاظ " السعودية، أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الماضي، وأثناء تأدية الحراسات الأمنية مهمات عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة " النمر البنغالية"، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدما حبلا أحضره معه مسبقا ونزل به إلى الأسفل، بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، حيث تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر.

وأوضحت أمانة الرياض أنه تم إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات الأمنية، ما استوجب تدخل فريق العمل بالحديثة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وإثر ذلك تم تخدير النمر وإخراج الزائر (سوداني الجنسية -من مواليد 1995)، من قبل حراس الحديقة بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة في جسده.

وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية من قبل طبيب الحديقة حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية لمعاينة الحادث، حيث نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية.

وعند سؤال الزائر عن الدافع وراء ذلك ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد تداولوا مقطعا مخيفا لنمر يهجم على شاب داخل الحظيرة، في حين بد الشاب عاجز عن أي فعل .وتعتذر البيان عن نشر المقطع لقساوته .

 

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