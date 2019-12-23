صلالة – الرؤية

ضمن التزامها بتطبيق أعلى مقاييس الاستجابة للحالات الطارئة وتحت إشراف الجهات المعنية بالهيئة العامة للطيران المدني وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، تود مطارات عُمان أن تنوه بأنها بصدد تنفيذ تمرين طوارئ شامل بمطار صلالة، يوم غدا الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ ما بين الساعه ٨ إلى العاشرة صباحا.

حيث ستُلاحظ حركة لسيارات الشرطة والإسعاف من وإلى المطار والمستشفيات.

هذا وقد تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للتأكد من عدم تأثر سير عمليات المطار وحركة المرور.

يأتي هذا التمرين بالاشتراك والتعاون من شركائنا الاستراتيجيين في شرطة عمان السلطانية ممثلة بقيادة محافظة ظفار، والإدارة العامة لأمن المطارات، وسلاح الجو السلطاني العُماني، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، ووزارة الدفاع ممثلة بالمستشفى العسكري، والخدمات الهندسية بصلالة، ومستشفى السلطان قابوس، ووحدة الطوارى والأزمات، وخدمات المناولة الأرضية.