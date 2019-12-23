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السعودية تحتفل بـ "الكريسماس" لأول مرة في تاريخها

الإثنين 23 ديسمبر 2019 02:50 م بتوقيت مسقط

السعودية تحتفل بـ "الكريسماس" لأول مرة في تاريخها

كشف حساب "بلاتينوم ليست" الخاص بالفعاليات الفنية في السعودية عن احتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020 وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخها.

ونشر الحساب، على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، ملصقا دعائيا تضمن الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة، وتحديدًا في مدينة ملهم بالعاصمة الرياض يوم 31 من الشهر الجاري ، إذ تشمل الاحتفالات عروض الألعاب النارية والـ"دي جي".

وجاء في التعليق على "البوستر": "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى".

ويأتي الاعلان باحتفال المملكة لأول مرة في تاريخها ببداية العام الميلادي الجديد أو ما يعرف بـ "الكريسماس" بعد سنوات من رفض رجال الدين الاحتفال برأس السنة لأنه حرام شرعا.

وكان عضو هيئة كبار العلماء السعودية الدكتور صالح الفوزان، أكد في العديد من المرات والفتاوى أن "المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية حرام شرعاً"، واصفاً إياها "بالبدعة الشرعية".

وقال الفوزان إنه "لا أصل لمثل هذه الاحتفالات، و31 ديسمبر كبقية أيام السنة، ولا يحتفل فيه، سواء كان الاحتفال عادة اجتماعية أو دينية".

 

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