انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي، تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الاثنين 66.29 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 94 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 67.23 دولار أمريكي.
الإثنين 23 ديسمبر 2019 01:15 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي، تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الاثنين 66.29 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 94 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 67.23 دولار أمريكي.
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