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بالفيديو.. أغلى نعجة في الكويت بـ 40 ألف دينار

الإثنين 23 ديسمبر 2019 01:11 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. أغلى نعجة في الكويت بـ 40 ألف دينار

 

 

بيعت نعجة في مزاد بدولة الكويت بمبلغ خيالي قدره 40000 دينار كويتي، وهو ما يعادل 131 ألفا و600 دولار أمريكي.

وأظهر مقطع فيديو الإعلان عن رسو المزاد على نعجة تدعى "النعامة" بمبلغ أربعين ألف دينار كويتي، مع تعالي صرخات الاستحسان والابتهاج بهذا الحدث.

 

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