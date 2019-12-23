جلالة السلطان يتلقى شكر ماكرون ورئيس قبرص

مسقط- العمانية

تلقى حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فَخَامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية رداً على برقية جلالته المُعزية له في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. ضمّنها فخامته خالص شكره وتقديره لتلقي برقية جلالته وما تضمنته من تعازٍ ومواساة صادقة له ولشعب بلاده الصديق.

وتلقّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه اللّه ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، ردًا على برقية جلالته المُهنئة له بمُناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها عن خالص شكره وعميق تقديره على تهنئة جلالته له، متمنيًا لجلالته دوام الصحة والسعادة، وللشعب العُماني دوام التقدم والازدهار، آملاً للعلاقات الثنائية بين البلدين استمرار التطور والنماء لما فيه مصلحة شعبيهما الصديقين.