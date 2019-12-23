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الظاهرة تحتفل بفوز ولاية عبري بكأس جلالة السلطان لمنافسات "شهر البلديات"

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

الظاهرة تحتفل بفوز ولاية عبري بكأس جلالة السلطان لمنافسات "شهر البلديات"

 

عبري -  العمانية

نظمت المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أمس، احتفالا بمناسبة فوز ولاية عبري بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمنافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين، وذلك للمرة الرابعة، وأقيم الاحتفال في مبنى بلدية عبري.

وقال حميد بن سيف البارحي مدير بلدية عبري، إنّ ولاية عبري حققت عدداً من ا لإنجازات والمكتسبات خلال السنوات الماضية. حيث عكست المنافسة اهتمام الأهالي والمؤسسات الحكومية والمدنية والخاصة لازدهار وتحقيق التنمية الشاملة، مما شكل مسؤولية كبيرة على عاتق لجنة الشؤون البلدية بالولاية للمضي قدما في تنفيذ كافة المشاريع واستكمالها لتظهر حضارة وتطور بناء ولاية عبري.

وتضمّنت مشاركة ولاية عبري هذا العام حوالي 53 مشروعًا في مجالات متعددة، وهي مشاريع التجميل والتطوير وخدمة المجتمع والاهتمام بالمظهر العام والمشاريع المائية والأنشطة التوعوية والإعلامية. محققة بذلك الشراكة المستمرة والفاعلة مع المجتمع والمؤسسات المختلفة.

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