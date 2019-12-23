الإثنين, 23 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

الفريق الوطني للرماية يحقق ٤ ميداليات ذهبية في البطولة العربية

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

IMG_4555
IMG_4649

 

مسقط – الرؤية

حقق الفريق الوطني للرماية ٤ ميداليات ذهبية و٥ ميداليات فضية و٢برونزية، أمس، خلال مشاركته في البطولة العربية للرماية والمقامة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة تسع دول خليجية وعربية.

واستهلت المنافسات بمسابقات الناشئين والناشئات في الأسلحة الهوائية البندقية والمسدس، وتمكن الفريق الوطني للرماية للناشئين من تحقيق النتائج المتقدمة والمشرفة، حيث جاءت النتائج على النحو الآتي:

 في مسابقة البندقية ناشئات على المستوى الفردي حققت المركز الأول الرامية رؤى بنت حمد الحوسنية، وجاءت الرامية شهد بنت يونس البلوشية في المركز الثاني، ونالت الرامية هديل بنت أحمد الحربية المركز الثالث.

بينما في مسابقة البندقية ناشئين على المستوى الفردي جاء في المركز الثالث مكرر الرامي فهم بن جمال البادي، وفي مسابقة المسدس ناشئين على المستوى الفردي حصل على المركز الأول الرامي مصطفى بن علي الرحبي، وحقق الرامي محمود بن سليمان الدرعي المركز الثالث.

أما على مستوى الفرق حقق فريق البندقية ناشئات المركز الأول، وجاء فريق المسدس للناشئين في المركز الثاني، وفي مسابقة المسدس ناشئات حقق الفريق المركز الأول، وفي مسابقة المختلط بندقية حصل الفريق على المركز الثاني، وفي مسابقة المختلط مسدس حقق الفريق المركز الثاني.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 مارس 2016

الفريق الوطني للرماية يشارك في البطولة العربية بمصر

المزيد

26 نوفمبر 2018

تتويج الفريق الوطني للرماية بالمركز الثاني في "البطولة العربية" بقطر برصيد 44 ميدالية

المزيد

01 يوليو 2017

فريق قوات السلطان المسلحة للرماية يحقق المراكز الأولى في مسابقات البطولة العسكرية الدولية للرماية بالمملكة المتحدة

المزيد

09 يناير 2018

الفريق الوطني للرماية يشارك في بطولة أمير الكويت الدولية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الوطني لطب القلب" ينجح في إزالة الفص الرئوي بتقنية أحادية المنفذ

المحليات - أخبار

وزير "البلديات" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية

المحليات - أخبار

قرار وزاري باعتبار "رمال الشرقية" منطقة سياحية.. وتراخيص التخييم المؤقت من سبتمبر وحتى مارس

عمان - سياحة عمان

باسم فرات: جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الأكبر عربيا وعالميا

المحليات - ثقافة

الإنفاق العام يتجاوز 10.53 مليار ريال.. والإيرادات غير النفطية 42.2% من الدخل العام

الاقتصاد - محلي

انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة