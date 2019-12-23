الفريق الوطني للرماية يحقق ٤ ميداليات ذهبية في البطولة العربية

مسقط – الرؤية

حقق الفريق الوطني للرماية ٤ ميداليات ذهبية و٥ ميداليات فضية و٢برونزية، أمس، خلال مشاركته في البطولة العربية للرماية والمقامة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة تسع دول خليجية وعربية.

واستهلت المنافسات بمسابقات الناشئين والناشئات في الأسلحة الهوائية البندقية والمسدس، وتمكن الفريق الوطني للرماية للناشئين من تحقيق النتائج المتقدمة والمشرفة، حيث جاءت النتائج على النحو الآتي:

في مسابقة البندقية ناشئات على المستوى الفردي حققت المركز الأول الرامية رؤى بنت حمد الحوسنية، وجاءت الرامية شهد بنت يونس البلوشية في المركز الثاني، ونالت الرامية هديل بنت أحمد الحربية المركز الثالث.

بينما في مسابقة البندقية ناشئين على المستوى الفردي جاء في المركز الثالث مكرر الرامي فهم بن جمال البادي، وفي مسابقة المسدس ناشئين على المستوى الفردي حصل على المركز الأول الرامي مصطفى بن علي الرحبي، وحقق الرامي محمود بن سليمان الدرعي المركز الثالث.

أما على مستوى الفرق حقق فريق البندقية ناشئات المركز الأول، وجاء فريق المسدس للناشئين في المركز الثاني، وفي مسابقة المسدس ناشئات حقق الفريق المركز الأول، وفي مسابقة المختلط بندقية حصل الفريق على المركز الثاني، وفي مسابقة المختلط مسدس حقق الفريق المركز الثاني.