سفارة السلطنة في كوريا تدشن كتاب "عمان بلاد السندباد وأرض اللبان"

مسقط- الرؤية

دشنت ‏سفارة السلطنة في جمهورية كوريا كتاب "عمان بلاد السندباد وأرض اللبان" للأطفال باللغة الكورية وهو كتاب مبسط يتضمن معلومات عامة عن السلطنة والموقع الجغرافي والنهضة الحديثة للسلطنة، ويستعرض الجوانب التاريخية والثقافية والفنية ويلقي الضوء على شخصية السندباد العماني.

ويختتم الكتاب صفحاته بأسئلة وأجوبة عامة تعريفية عن السلطنة لتثبيت المعلومة والمعرفة للقارئ. كما يضم الكتاب شخصيّات كرتونية مستوحاة من مجلة مرشد العمانية للأطفال، وسوف يتم أيضًا تطوير الكتاب وإخراج فيديو وثائقي توضيحي للأطفال متضمنا شخصيات مجلات مرشد كمرشد للقارئ لرحلة افتراضية للسلطنة.

وقدّم السفير أثناء الحفل نسخًا من الكتاب وعددًا من الكتب العمانية لمدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة ميونجي. وألقى السفير محمد بن سالم الحارثي كلمة أشاد فيها بالعلاقات بين السلطنة وجمهورية كوريا.

وقال الحارثي: "هذا الكتاب يعد أول كتاب عماني للأطفال باللغة الكورية، ويأتي هذا الكتاب في إطار الدبلوماسية العامة للسفارة باعتبارها القوة الناعمة للتواصل والتفاهم بين الشعوب".

وأضاف: "الكتاب سيكون متوفرًا في متحف السفارة ومتحف متعدد الثقافات. وسيتم توزيع الكتاب أيضا على عدد من المدارس والمكتبات العامة في كوريا ومن المؤمل أن يسهم في التعريف بالسلطنة في إطار سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقوم بها السفارة، كمتحف السفارة وركن الكتب في مختلف الجامعات والمراكز الثقافية والمكتبات".