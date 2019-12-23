انطلاق تصفيات مهرجان الشرطة لألعاب القوى بمشاركة 1629 لاعباً



مسقط - الرؤية

انطلقت مؤخرا على ملعب استاد الشرطة الرياضي، بالوطية، تصفيات مهرجان شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى لهذا العام، والذي يقام بمشاركة 1629 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

واستهلت تصفيات المهرجان بإقامة عدد من المسابقات منها 110 متر حواجز رجال ، و100 متر حواجز شرطة نسائية، و 4 × 100 م تتابع رجال، و400 متر عدو رجال، و1500 متر رجال، إضافة إلى مسابقات الوثب العالي وشد الحبل والوثب الثلاثي للرجال، وقذف القرص للعنصر النسائي.

ويشهد المهرجان هذا العام منافسات قوية بين الفرق المشاركة من مختلف تشكيلات الشرطة، كما شهدت التصفيات تقارباً في مستويات الفرق وتميزت بالانضباط واللياقة البدنية العالية.