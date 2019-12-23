صلاح وماني ومحرز يتنافسون على لقب الأفضل في القارة السمراء

القاهرة – الوكالات

قبل ثلاثة أسابيع تقريباً على الحفل كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن أفضل ثلاثة مرشحين لجميع فئات جوائز "كاف 2019 ". وتمّ التوصل إلى المراكز الثلاثة الأولى بعد تصويت من لجنة " كاف " الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام مع التركيز على أداء المرشحين خلال العام قيد الاستعراض 2019.

وتضمن الاختيار تصويت مجموعة مختارة من أساطير "كاف" المؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردي الأبرز في كرة القدم الأفريقية، وشارك الأساطير في عملية التصويت للاعب العام (رجال وسيدات).

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز كل فئة خلال حفل توزيع جوائز " كاف" الذي يقام يوم الثلاثاء، 7 يناير 2020، في فندق سيتاديل الباتروس سهل حشيش، الغردقة، مصر.

وسيحتفل الحدث بلاعبي كرة القدم والمسؤولين الأفارقة الذين تميزوا خلال عام 2019. سيكون هناك أيضًا العديد من فئات الجوائز الجديدة تقديراً للمساهمات الاستثنائية في كرة القدم الأفريقية والأفراد الملهمين.

المتنافسون الثلاثة الأوائل (3) لجميع الفئات هم على النحو التالي (حسب الترتيب الأبجدي).

لاعب العام الإفريقي: محمد صلاح (مصر وليفربول)، رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)، ساديو مانيه (السنغال وليفربول).

لاعبة العام الإفريقية: أجارا نشوت (الكاميرون وفاليرينجا)، عزيزات أوشوالا (نيجيريا وبرشلونة)، تيمبي كجاتلانا (جنوب أفريقيا وبكين فينيكس).

لاعب العام في مسابقات الأندية الأفريقية: أنيس البدري (تونس والترجي)، طارق حامد (مصر والزمالك)، يوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة).

لاعب العام الإفريقي الشاب: أشرف حكيمي (المغرب وبوروسيا دورتموند)، صامويل تشوكويزي (نيجيريا وفياريال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا وليل).

مدرب العام الإفريقي لفرق الرجال: ألو سيسيه (السنغال - السنغال)، جمال بلماضي (الجزائر - الجزائر)، معين الشعباني (تونس - الترجي).

منتخب العام الإفريقي للرجال: الجزائر، مدغشقر، السنغال.

منتخب العام الإفريقي للسيدات: الكاميرون، نيجيريا، جنوب إفريقيا.