الإثنين, 23 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بعد نجاحه في استضافة العديد من الفعاليات

قرار وزاري بإشهار الاتحاد العماني للجولف

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

قرار وزاري بإشهار الاتحاد العماني للجولف

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية قرارًا بإشهار الاتحاد العماني للجولف، وذلك في إطار الاهتمام والنهوض بالألعاب الرياضية الفردية ومواكبة للتطورات الدولية المطردة للرياضة ذات المستوى العالي، وتعزيزا لفتح آفاق جديدة للألعاب الفردية ومنحها العناية اللازمة وتشجيعا للشباب على ممارستها التي أضحت نافذة مهمة للارتقاء بالمجيدين أولمبيا.

 وحققت اللجنة العمانية لرياضة الجولف نجاحاً كبيراً في استضافة العديد من البطولات الإقليمية والدولية، وهو ما ساهم في إشهار الاتحاد، بما يتناسب مع التطور الكبير في التنظيم والبنية الأساسية والممارسة الرياضية للعبة الجولف، وكذلك للتطلعات الكبيرة نحو تحقيق نتائج مشرفة ورفع علم السلطنة في المحافل الدولية.

وتمتلك السلطنة في نواديها المصنفة دوليًا ملاعب ذات تصميم استثنائي يحمل الكثير من قيم الجودة والتميز لعشاق الدقة والتصويب والتي لعبت دورا متزايدا في الاستقطاب السياحي باعتبارها واحدة من أهم الوجهات المقصودة لعشاق رياضة النخبة، والتي وضعت اسم السلطنة على قائمة أهم الدول الحاضنة للاستجمام النوعي والسياحة الرياضية بأفضل مشاهدها.

وسيمكن إشهار الاتحاد العماني للجولف السلطنة من الحصول على أفضلية في استضافة البطولات العالمية والتي من المؤمل أن تساهم في الترويج السياحي والثقافي والحضاري للسلطنة وتمنح ملاعب الجولف قيمة مضافة تساعدها على تحقيق أهدافها التي أقيمت من أجلها ويعزز من منظومة السياحة الرياضية والتي ترافقها مجموعة من التأثيرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية في المقصد السياحي للدول المنظمة.

وتعتبر رياضة الجولف من الرياضات العالمية الهامة وتمارس من قبل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، كما أنّ مسابقاتها تتمتع بتغطية إعلامية واسعة الأمر الذي يكسبها أهمية بالغة في الترويج السياحي والثقافي والحضاري، كما أنّ ممارسة هذه الرياضة واستضافة بطولاتها يضع الدول على خارطة الرياضة العالمية باعتبارها وجهة سياحية هامة، وذلك نظرا للتغطية الإعلامية الواسعة التي تحظى بها والتي تصل نسبة المشاهدة في بطولاتها العالمية إلى أكثر من 5 ملايين متفرج عبر القنوات الناقلة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 نوفمبر 2017

قرار وزاري بالمواصفات الملزمة للخنجر العماني

المزيد

05 يوليو 2018

قرار وزاري بنقل عدد من الولاة

المزيد

07 يناير 2016

قرار وزاري بتعيينات جديدة بـ "الإسكان"

المزيد

08 يناير 2018

قرار وزاري بإعلان مناطق حجر زراعية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للقرآن الكريم.. الأربعاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

22 ورقة عمل في مؤتمر "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار وزاري بإشهار الاتحاد العماني للجولف

رياضة - محلي

"الوطني لطب القلب" ينجح في إزالة الفص الرئوي بتقنية أحادية المنفذ

المحليات - أخبار

وزير "البلديات" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية

المحليات - أخبار

قرار وزاري باعتبار "رمال الشرقية" منطقة سياحية.. وتراخيص التخييم المؤقت من سبتمبر وحتى مارس

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة