توسيع الخارطة السياحية

يأتي القرار الذي أصدره معالي وزير السياحة أمس باعتبار رمال الشرقية منطقة سياحية؛ في إطار الاستراتيجية السياحية للسلطنة، والتي تسعى لتوسيع الخارطة السياحية، وإضفاء قيمة على المناطق المتميزة بالتضاريس والطبيعة الخلابة.

وقد شرع القرار مباشرة في وضع الاشتراطات والضوابط التنظيمية؛ حيث نصّ على ضرورة حصول الشركات السياحية على التراخيص اللازمة خلال الموسم السياحي، وسداد مبالغ التأمين، وتوفير مرشد سياحي للمجموعات السياحية، وتقديم قائمة بأسماء السواح وجنسياتهم وأرقام الجوازات لغير العمانيين وغيرها من الضوابط الأخرى.

ولم يغفل القرار ضوابط أمن المجتمع وسلامة البيئة حيث وضع شروطا لمواقع المخيّمات، وعدم إجراء أي حفريات أو تمديدات أو أي أعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة البيئة أو الإضرار بها.

كما حظر أيضا الممارسات التي من شأنها الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية كرمي النفايات وقطع الأشجار وقيادة المركبات خارج المسارات المحددة، وإتلاف الغطاء النباتي، أو إصدار الضوضاء والإزعاج بمناطق المخيمات السياحية.