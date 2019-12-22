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ختام ناجح لـ"كروية الرستاق" لقدامى اللاعبين

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

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الرستاق ـ طالب المقبالي

أسدل الستار على بطولة نادي الرستاق لكرة القدم لقدامى اللاعبين، والتي نظَّمها فريق فسح الرياضي، بمشاركة 17 فريقا من الفرق المنتسبة للنادي.

رعى الحفل الختامي إبراهيم السالمي رئيس نادي الرستاق، بحضور حميد الجابري عضو الاتحاد العماني لكرة القدم، وعدد من رؤساء ومندوبي الفرق المشاركة.

وجمعت المباراة النهائية المستضيف فريق فسح والغشب، بعد أن استحق الفريقان بلوغ النهائي عن جدارة؛ حيث انطلقت المباراة في جو حماسي كبير بمساندة الجماهير المتميزة لمساندة الفريقين، واستطاع فريق فسح أن يستغل ذلك الحماس بتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول رغم المحاولات العديدة لفريق الغشب.

وفي الشوط الثاني، حاول الغشب تقليص النتيجة بمحاولات متنوعة، إلا أن فسح استبسل في الدفاع عن مرماه لتنتهي المباراة بنتيجة 3-صفر؛ وبذلك استطاع فريق فسح أن يحتفظ بكأس البطولة في أرضه.

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