مهدي عياشي نجم الموسم الخامس من "ذا فويس"

بيروت- رويترز

من قلب العاصمة اللبنانية بيروت التي تشهد يومياً إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع تسللت ليل السبت أصوات مسيلة لدموع الفرح لتتوج التونسي مهدي عياشي بلقب أحلى صوت في العالم العربي ضمن برنامج "ذا فويس.. أحلى صوت"، لاكتشاف المواهب الذي تقدمه شبكة تلفزيون (إم.بي.سي) التلفزيونية السعودية.

وتمكن البرنامج من إحداث جدار صوت فني في بيروت يكسر غضب ونيران احتجاجات تلف العاصمة اللبنانية. واختار الجمهور عياشي ضمن ثلاثة متسابقين آخرين تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس من البرنامج. وانتزع عياشي المرتبة الأولى في البرنامج الفني الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية. وبجانب اللقب تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة بلاتنيوم ريكوردز السعودية. وعياشي كان أحد أعضاء فريق الفنان اللبناني راغب علامة الذي أعرب عن سعادته لكونه أهدى العالم العربي فرحا من قلب مدينة تعيش حزنا وعزلة. وقال علامة لرويترز "نجاح عياشي يشكل لنا أملا للمستقبل... فنحن شعب يغني على آلامه، ومستعد دائما لأن يبلغ القمة".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين حامي 1975 و1990 حيث خرجت مظاهرات منذ أكثر من شهرين ضد النخبة الحاكمة.

وقال علامة "لا شك أنَّ مهدي صوت ثابت جدا ومتمكن ويعرف تماماً كيف يستعمل صوته في الأماكن الصحيحة وعنده خامة صوت حلوة مطواعة تخوله الغناء بالألوان التراثية والطريبة، يعرف كيف يستخدم هذه المقدرة مع الحفاظ على جمال الصوت وأساسيات الغناء وهو يستحق أن يكون ذا فويس".