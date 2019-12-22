"الوطني لطب القلب" ينجح في إزالة الفص الرئوي بتقنية أحادية المنفذ

مسقط - الرؤية

نجح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني، مؤخراً، في إزالة الفص الرئوي السفلي عبر تقنية حديثة تُدعى "المنظار الصدري بتقنية أحادية المنفذ"، وذلك لمريضة تعاني من تكيُّس كامل في الفص الرئوي الأيسر.

أجرى العملية النوعية طاقم من الجراحين مُكوَّن من الجراح العالمي الدكتور ديجيو جونزالز الرائد لأسلوب عمليات المنظار أحادية المنفذ، بالتعاون مع الدكتور أحمد بن عبدالوهاب البلوشي استشاري أول جراحة قلب وصدر والمناظير بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، إضافة للكوادر التمريضية والتعقيم.

ويعدُّ هذا التدخل الجراحي بـ"المنظار الصدري أحادي المنفذ" من أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في مجال جراحات المناظير الصدرية، ويمكن استخدامه في إجراء عمليات المناظير بأنواعها المختلفة من الالتهابات البسيطة إلى الحالات المعقدة؛ بما في ذلك الأورام الحميدة والخبيثة المنتشرة في الصدر.

من جهتهم، أعرب ذوو المريضة التي أجري لها التدخل الجراحي النوعي عن شكرهم للجهود التي بُذلت في المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني.