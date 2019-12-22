بلدية صحار تجري سحب القرعة لعدد 63 أرضا تجارية

صحار - الرؤية

أجرتْ بلدية صحار -مُمثلة في دائرة الأراضي- بقاعة التدريب بمبني رئاسة البلدية، عملية سحب القرعة على عدد 63 قطعة أرض تجارية للمواطنين المستحقين من أبناء الولاية للطلبات ما قبل سنة 1997م.

وأكد عبدالله بن محمد الفارسي مدير دائرة الأراضي ببلدية صحار، أنَّ إجراء سحب القرعة تم وفق النظام المعمول به في بلدية صحار، وتغيب عن الحضور أصحاب عدد 6 طلبات، وقد شملت عملية السحب عدة مخططات: "حي الرفعة، مجز الكبرى، العوينات، الملتقى ، عوتب، فلج القبائل، وادي الفرس، ينبع، الشبيبات، حلاحل بني عيسى، فلج السوق ومسيال السدر".

وقال عبدالله بن محمد الفارسي: إن بلدية صحار ستعمل بشكل متسارع لإنهاء الإجراءات للمواطنين المتقدمين على سحب استمارات قطع الأراضي، وعليهم مراجعة دائرة الأراضي وفق الموعد المقرر ليتسنى إنجاز هذه الإجراءات في فترة وجيزة، وتحويلها إلى الجهات المعنية لإصدار سندات الملكيات. وأوضح الفارسي أن البلدية ماضية في توزيع الأراضي بمختلف استعمالاتها للمستحقين لها من المواطنين والمواطنات، وتعتمد في التوزيع على أنظمة وقوانين ولوائح تم تشريعها بموجب مراسيم سلطانية سامية وقرارات وزارية وقرارات من لجنة شؤون الأراضي.