"ديم" تستعرض مستجدات مشروع شبكات المياه في الحمراء.. غدا

نزوى – الرؤية

تنفذ الهيئة العامة للمياه "ديم" غدا الثلاثاء، لقاء مجتمعيا في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية للتعريف بمشروع إنشاء شبكات المياه في ولاية الحمراء تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن ربيع بن خميس السنيدي والي الحمراء وعضو مجلس الشورى وأعضاء مجلس البلدي والشيوخ والأعيان وعدد من الأهالي والأعيان في الولاية.

ويُعقد اللقاء في قاعة مكتب الوالي الحمراء بولاية الحمراء ويتضمن عرضا تفصيليا لمكونات ومراحل المشروع والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع، بحضور عدد من المسؤولين في ديم والشركة المنفذة للمشروع للرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول المشروع.

وتأتي هذه اللقاءات المجتمعية مع ممثلي المجتمع ضمن المشاريع الاستراتيجية للتواصل، والتي تعمل عليها "ديم" وتتضمن تنظيم الزيارات الإعلامية لوسائل الإعلام واللقاءات المجتمعية مع ممثلي المجتمع.