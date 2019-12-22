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"حماية المستهلك" تناقش عروض تدقيق حسابات الهيئة

الأحد 22 ديسمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

"حماية المستهلك" تناقش عروض تدقيق حسابات الهيئة

مسقط – الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس اجتماعه الثاني والأخير للعام الجاري 2019، برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.

وأشاد المجلس بكافة الجهود التي بذلت خلال العام 2019م وما تحقق من إنجازات على مستوى مديريات وإدارات الهيئة في مختلف محافظات السلطنة في تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.

واطلع المجتمعون على آخر مستجدات الهيئة وعدد من المواضيع المرتبطة بسير عملها، إلى جانب مناقشة عروض تدقيق حسابات الهيئة للسنة المالية 2019، كما أكد المجلس أهمية مد جسور التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها.

وناقش المجلس بعض الأمور المتعلقة بالموازنة المالية للهيئة، والتقرير نصف السنوي من العام الحالي والذي يتناول كافة أعمال الهيئة القانونية والميدانية والإعلامية والإحصائية والإدارية.

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