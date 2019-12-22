"سوق مسقط" يربح 11 نقطة.. والتداولات تتراجع بنسبة 38%

الرؤية - أحمد الجهوري

أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، أمس، عند مستوى 3928 نقطة مرتفعا 11 نقطة بنسبة 0.278 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وبلغت قيمة التداول، أمس، 1.3 مليون ريال منخفضة بنسبة 38 في المئة، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.129 في المئة وبلغت ما يقارب 18.50 ريال.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 199 ألف ريال وبنسبة 15 في المئة من إجمالي العمليات، وقيمة بيع غير العمانيين 82 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 117 ألف ريال بنسبة 9 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6216 نقطة مرتفعا 19 نقطة وبنسبة تغير 0.31 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4302 نقطة مرتفعا 14 نقطة وبنسبة 0.33 في المئة، وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1906 نقاط مرتفعا 8 نقاط وبنسبة تغير 0.42 في المئة، وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 537 نقطة مرتفعا نقطة واحدة وبنسبة 0.25 في المئة.

وتمَّ التداول أمس على أسهم 34 شركة؛ ارتفعت منها 10 شركات، وانخفضت 8 أخرى، فيما استقرت أسعار 16 شركة، وتم التداول في 11.5 مليون سهم، وعدد صفقات 300 صفقة، وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 7 في المئة.

وحلَّ سهم الأنوار لبلاط السيراميك في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.130 ريال وبنسبة تغير 4 في المئة، وجاء سهم فنادق الخليج عمان في صدارة الشركات المرتفعة من حيث السهم بتداولات بقيمة 6.120 ألف ريال وبنسبة 10 في المئة، وتصدر بنك نزوى أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 679 ألف سهم وبنسبة 52 في المئة، وتصدر بنك نزوى الأسهم المتداولة من حيث القيمة بسعر 7 ملايين ريال وبنسبة 61 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1.1 مليون ريال وبنسبة 85 في المئة، وبلغ شراء الخليجيين 173 ألف ريال وبنسبة 13 في المئة، وبلغ شراء العرب 7 آلاف وبنسبة 0.53 في المئة، فيما بلغ شراء الأجانب 19 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع، فقد بلغ بيع العمانيين 1 مليون ألف ريال وبنسبة 94 في المئة، وبلغ بيع الخليجيين 38 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة، وبلغ بيع الأجانب 44 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة.