"ملتقى جنوب الشرقية" يبحث آليات تحقيق "الاقتصاد المستدام" وفق رؤية "عمان 2040"

إبراء - علي برياء

انطلقتْ، أمس، فعاليات ملتقى جنوب الشرقية الاقتصادي، تحت شعار "اقتصاد مستدام"، برعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، وبحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين، إلى جانب عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال من مختلف محافظات السلطنة. وتستمر فعاليات الملتقى -الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية- حتى السبت المقبل.

ورحَّب أنور بن عبدالله السناني رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية، بحضور الحفل، وأشار إلى الدور الاقتصادي لمحافظة جنوب الشرقية، والتي يسهم موقعها الجغرافي واتساع مساحتها وطول شواطئها المطلة على بحر العرب وخليج عمان في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط التجارة البحرية، مشيرا إلى أنَّ ميناء صور كان أحد أهم الموانئ التجارية البحرية مع بدايات القرن وحتى عصر النهضة المباركة؛ خاصة فيما يتعلق بالتجارة البينية.

وقال السناني إنَّ الملتقى يناقش ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: السياحة والصناعة والأمن الغذائي، تجسيدا لتوجهات الغرفة للمساهمة في تحسين معدلات النمو بهذه القطاعات والحفاظ على استدامتها بما يتناغم مع برامج التنويع الاقتصادي للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، إضافة للاهتمام بدعم اقتصاد المحافظات من خلال تنشيط الحركة التجارية والترويج للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بها.

وأوضح السناني أنَّ فرع الغرفة يولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لما لها من أهمية في رفد الاقتصاد؛ حيث تعد عصب اقتصادات الدول من خلال مساهمتها في الناتج المحلي، وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وقد بذل الفرع جهودا حثيثة في هذا المجال من خلال إطلاق برنامج مختبرات الابتكار الريادية، لافتا إلى أن فرع الغرفة يعمل على تأسيس مشروع استثماري يضم محلات تجارية، ومكاتب إدارية وقاعة مؤتمرات، وقاعات تدريب ومعارض تجارية، ويعود العائد المالي لدعم مشاريع الشباب.

وتضمَّن برنامج حفل افتتاح الملتقى أوبريت غنائيا وعرضا مرئيا (واقع افتراضي)، وهي تقنية تفاعلية وتعد أحد تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتتيح فرصة العيش بتجربة مختلفة من خلال ارتداء الشخص للنظارة الخاصة بذلك، ويمكن أن يتفاعل مع بيئة ثلاثية الأبعاد وبمحتوى 360 درجة والعيش مع العرض بأسلوب افتراضي.

وافتتح معالي وزير الإسكان معرض الاستثمار السياحي، الذي تشارك فيه أكثر من 30 شركة سياحية محلية ودولية، ويستعرض المشاريع السياحية في السلطنة، ويبرز أهم المعالم السياحية والفرص الاستثمارية بالمحافظة، كما افتتح معاليه القرية التراثية التي تجسد أنماط الحياة البدوية، وتستمر فعاليات المعرض والقرية لثلاثة أيام.

ويهدفُ الملتقى إلى زيادة انتعاش الحركة الاقتصادية والقوة الشرائية بالمحافظة بمختلف القطاعات، والتأثير على القطاع الاقتصادي بشكل إيجابي، والترويج والتسويق لأهم المقومات الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمحافظة؛ حيث يشكل التنوع البيئي والكثافة السكانية بالمحافظة مكسبا مهما ومقومات أساسية، كما يهدف للترويج لمشاريع أصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، والتي تُسهم بدور كبير في تعزيز أداء القطاع الخاص، إضافة لإبراز المعالم الحضارية والثقافية التي تتمتع بها ولايات المحافظة، وتنمية مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة وتعزيز التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص والمجتمع.

ويزخر الملتقى بالعديد من الفعاليات التي تسهم في زيادة نمو الحراك الاقتصادي بمختلف ولايات المحافظة، وستعقد اليوم الإثنين ندوة اقتصادية بعنوان "تنمية اقتصاد محافظة جنوب الشرقية"، وتناقش محاور الندوة الإستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية "رؤية عمان 2040"، وأهمية الموقع الإستراتيجي للمحافظة ودوره في تعزيز الاقتصاد العماني والتجارة الخارجية للسلطنة، إضافة لمناقشة مستقبل السياحة البيئية البيولوجية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، إلى جانب استعراض ورقة عمل حول عوامل زيادة قيمة المحافظة سياحيا وأدوات تنشيط الاستثمار المحلي والخارجي بها.

وتشملُ قائمة فعاليات الملتقى: مختبرات الابتكار الريادية، وجلسة حوارية شبابية تناقش قضايا الشباب العماني والتحديات التي تواجهه في ريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم معرض للسيارات الكلاسيكية، ومسابقات للرماية والخيل والهجن وتسلق الجبال.