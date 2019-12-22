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باسم فرات: جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الأكبر عربيا وعالميا

الأحد 22 ديسمبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

باسم فرات: جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الأكبر عربيا وعالميا

 

الرؤية- مريم البادية

حلّ الشاعر العراقي باسم فرات ضيفا على إذاعة "صوت الرؤية" في برامج " على الطريق" للمقدم أحمد الفهدي. وعبّر فرات عن سعادته الغامرة عقب هذا التتويج.

 وذكر فرات أنّ أي فوز يحققه الشاعر أو الأديب أو الفنان هو اعتراف بجهوده ودعم من أجل التتويج لمرحلة أكبر، وجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب التي حصدها في فرع الآداب عن مجال أدب الرحلات عن كتبه الخمسة في أدب الرحلات هي جائزة مهمة جدا، والأكبر عربيا وكذلك من أكبر الجوائز العالمية من حيث القيمة الرمزية والمعنوية، كما أنها منحته الشعور بأنّ جهوده في الكتابة لم تضع سدى، وهذا الاستحقاق هو تتويج لرحلات شملت 39 بلدًا عربيًا وعالميًا.

وعن دخوله لهذا المجال قال فرات إنّه يمتلك موهبة الشعر منذ الصغر، ونشر 4 مجموعات شعرية قبل إصدار مجموعة أدب الرحلات والتي كان من بينها ديوان "بلوغ النهر" هي سياحة ثقافية في مجتمعات جنوب شرق آسيا، وديوان "محبرة الرعاة" الذي كانت أغلب قصائده عن السودان وبعضها عن مصر، وديوان "أهز النسيان" يتضمن قصائد عن أمريكا اللاتينية، وغيرها من الدواويين.

ثم توجه فرات نحو كتابة اليوميات، وحاز على الجائزة الأولى لأدب الرحلات في مسابقة ناجي جواد الساعاتي عن كتاب "الحلم البوليفاري.. رحلة كولومبيا الكبرى" وبعدها توج بجائزة ابن بطوطة عن كتاب "مسافر مقيم.. عامان في أعماق الأكوادور"، وتأتي جائزة السلطان قابوس للثقافة والأدب هي الجائزة الثالثة.

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