حمود بن فيصل يرعى "ملتقى الأسرة الإعلامية" وتتويج الفائزين بمسابقة "الإجادة"

◄ "الحملات التوعوية" و"التغطية الإعلامية بالهاتف النقال".. حلقتا عمل غدًا

مسقط- العمانية

تُنظم وزارة الإعلام وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس بعد غد الأربعاء، ملتقى الأسرة الإعلامية الرابع "إعلامنا.. عهد يتجدد"، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في القاعة الكبرى بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي.

ويتضمن الحفل افتتاح معرض "المشاريع الإعلامية الإلكترونية" وتدشين البوابة الإعلامية والإعلان عن نتائج مسابقة الإجادة الإعلامية 2019م والمشاريع الفائزة في مبادرة "أنسنة الإعلام"، إضافة إلى تكريم الإعلاميين الفائزين بجوائز دولية.

وستقام ضمن فعاليات الملتقى ندوة حول "الإعلام الإلكتروني" اليوم الإثنين بجامعة السلطان قابوس، إلى جانب تنظيم حلقتي عمل؛ الأولى بعنوان "الحملات التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي"، والثانية بعنوان "فنون التغطية الإعلامية بواسطة الهاتف النقال"، وتقام غدا الثلاثاء بمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان.

يشار إلى أنّ ملتقى الأسرة الإعلامية يهدف إلى إيجاد وعي متناغم للإعلام العُماني وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الرسمية والإعلاميين وتوفير مناخ إعلامي إنساني يدعم مختلف الجهود والمبادرات الإعلامية.