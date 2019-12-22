"مكتبة السندباد" تحتفي بيوم اللغة العربية

مسقط - الرؤية

حرصًا من مكتبة السندباد المتنقلة على الوصول للأطفال والاحتفال معهم باليوم العالمي للغة العربية، حطت مكتبة السندباد رحالها في عدة محطات طيلة شهر ديسمبر معززة أهمية القراءة لدى الأطفال وتشجيعهم على اللغة العربية وتنمية مهاراتهم وتطويرها.

وزارت المكتبة ولايات محافظة جنوب الشرقية بدعم من أوميفكو، حيث تواجدت في مدرسة صور الخاصة بولاية صور ومدرسة منبع الخير في الكامل والوافي وفي مدرسة الشيم لتشمل جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن.

وواصلت محطاتها في الولايات الأخرى حيث شاركت طلاب ولاية بركاء وذلك بتواجدها في مدرسة دار الفكر ومدرسة الثناء، كما شاركت أطفال مدرسة المسرات الخاصة بولاية السيب، واختتمت جولاتها في مدرسة سلمى بنت عميس بولاية الرستاق .

في كل محطة من محطاتها تقوم مشرفة المكتبة بثينة الفوري بقراءة القصص للأطفال والتحدث معهم باللغة العربية الفصحى مُعززة لديهم حب القراءة والاستفادة من الكتب المعروضة في المكتبة المتنقلة التي تضم مئات الكتب. وإلى جانب حلقات القراءة تنظم المكتبة خلال كل محطة برنامجًا خاصًا يشمل فقرات متنوعة منها القراءة والرسم والتلوين والمسابقات الثقافية التي من شأنها أن تضفي المتعة على الأطفال وتحفزهم على القراءة واقتناء الكتب.

مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال أطلقتها مؤسسة "الرؤيا" للصحافة والنشر؛ بهدف نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة في نفوس النشء. وتقدم المكتبة خلال جولاتها بربوع السلطنة، مجموعة من الكتب الشيقة التي كتبت خصيصاً للأطفال، فضلاً عن المسابقات الترفيهية والثقافية المختلفة التي تصاحب المكتبة، والهدايا التذكارية.