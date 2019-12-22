الأحد, 22 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. مبادرات الرؤية
  3. مكتبة السندباد
  4. عرض الخبر

"مكتبة السندباد" تحتفي بيوم اللغة العربية

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

46E015C1-49E9-4D41-A67E-B33A64A8F1C0
226B0DCE-0745-4B50-92FB-7496B867BA9A
076054BC-C826-4BA9-9291-6F86597931CC
E0D62701-EC67-461D-8566-2AC11480E952
3830301F-F57D-4EAD-8971-73009599069D

 

مسقط - الرؤية

حرصًا من مكتبة السندباد المتنقلة على الوصول للأطفال والاحتفال معهم باليوم العالمي للغة العربية، حطت مكتبة السندباد رحالها في عدة محطات طيلة شهر ديسمبر معززة أهمية القراءة لدى الأطفال وتشجيعهم على اللغة العربية وتنمية مهاراتهم وتطويرها.

وزارت المكتبة ولايات محافظة جنوب الشرقية بدعم من أوميفكو، حيث تواجدت في مدرسة صور الخاصة بولاية صور ومدرسة منبع الخير في الكامل والوافي وفي مدرسة الشيم لتشمل جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن.

وواصلت محطاتها في الولايات الأخرى حيث شاركت طلاب ولاية بركاء وذلك بتواجدها في مدرسة دار الفكر ومدرسة الثناء، كما شاركت أطفال مدرسة المسرات الخاصة بولاية السيب، واختتمت جولاتها في مدرسة سلمى بنت عميس بولاية الرستاق .

في كل محطة من محطاتها تقوم مشرفة المكتبة بثينة الفوري بقراءة القصص للأطفال والتحدث معهم باللغة العربية الفصحى مُعززة لديهم حب القراءة والاستفادة من الكتب المعروضة في المكتبة المتنقلة التي تضم مئات الكتب. وإلى جانب حلقات القراءة تنظم المكتبة خلال كل محطة برنامجًا خاصًا يشمل فقرات متنوعة منها القراءة والرسم والتلوين والمسابقات الثقافية التي من شأنها أن تضفي المتعة على الأطفال وتحفزهم على القراءة واقتناء الكتب.

مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال أطلقتها مؤسسة "الرؤيا" للصحافة والنشر؛ بهدف نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة في نفوس النشء. وتقدم المكتبة خلال جولاتها بربوع السلطنة، مجموعة من الكتب الشيقة التي كتبت خصيصاً للأطفال، فضلاً عن المسابقات الترفيهية والثقافية المختلفة التي تصاحب المكتبة، والهدايا التذكارية.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 مارس 2016

"مكتبة السندباد" تشارك في "أسبوع اللغة العربية والإنجليزية" بمدرسة السلطان

المزيد

16 أبريل 2017

"مكتبة السندباد" تحط الرحال في بهلا بيوم قرائي

المزيد

18 مارس 2017

"مكتبة السندباد" تحتفل بيوم المكتبة العربي مع طلاب مدرسة الحكمة ببوشر

المزيد

19 ديسمبر 2018

جامعة ظفار تحتفل بيوم اللغة العربية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الإنفاق العام يتجاوز 10.53 مليار ريال.. والإيرادات غير النفطية 42.2% من الدخل العام

الاقتصاد - محلي

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم حرب إسرائيلية بفلسطين .. وأمريكا تعارض

دولي - أخبار

غداً.. افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين وعمان نموذجا"

المحليات - أخبار

الطائي: المسؤولية الاجتماعية واجب إنساني ووطني يدعم تطور منظومة العمل المعاصرة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة