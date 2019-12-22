صحية مسقط تنفذ حملة تطعيم للكادر الوظيفي

مسقط - الرؤية

نفذت المديرية العامة للخدمات الصحية، بمحافظة مسقط، ممثلة في دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية أمس، حملة لتطعيم الموظفين العاملين الصحيين في مختلف المؤسسات الصحية التابعة للمديرية في محافظة مسقط .

وتهدف الحملة لتوعوية ووقاية العاملين الصحيين من الإصابة بالأمراض المعدية، وتجنب نقل العدوى بين المريض والكادر الطبي، وتشجيع أفراد المجتمع على أخذ اللقاح بشكل منتظم، لتأكيد أهمية سلامتهم وسلامة المرضى من نقل العدوى من العامل الصحي إلى المريض والعكس صحيح.

وانطلقت الحملة في منتصف نوفمبر الماضي، وتنفذ تحت شعار "نحن نهتم نحن نستحق أن يهتم بنا فلنحصل على التطعيم" .