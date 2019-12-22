ورشة عمل عن "الوثيقة العامة للمبادرات التربوية للمعلم" بتعليمية البريمي

البريمي- سيف المعمري

نظم الفريق الفني المكلف بالإشراف على تقييم مبادرات المعلمين والإعداد لحفل يوم المعلم، ورشة عمل "الوثيقة العامة للمبادرات التربوية للمعلم" بتعليمية البريمي، قدمتها سعاد بنت جمعة السنانية عضو دراسات ومتابعة بمكتب المديرة العامة، وعضوة ومقررة في اللجنة، وبمشاركة عبدالله بن مرهون العيسائي، المدير المساعد لشؤون الإشراف التربوي بدائرة تنمية الموارد البشرية،عضو اللجنة، وأحمد بن محمد الحراصي، مدير دائرة البرامج التعليمية، عضو اللجنة، وبمشاركة معلمي كل مدرسة. وتناولت الورشة عددًا من الجوانب المتعلقة بهذه المبادرات أهمها، كيفية إعداد ملف المبادرة، وآلية التنظيم والتنسيق لكل ملف، إضافة إلى التطرق إلى الأسس والمعايير والبنود التي شملتها الوثيقة.

وأكدت الورشة على دور مدير المدرسة، في إعداد لجنة خاصة تقوم بتقييم المبادرات قبل إرسالها إلى اللجنة الرئيسية في المديرية، حيث تم تحديد يوم الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري كآخر موعد لتسليم المبادرات على مستوى المديرية، مع التنويه على أن عددا من المدارس قامت بتسليم مبادراتها في وقت سابق.

حضر اللقاء الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية مدير عام تعليمية البريمي، والتي قامت بتحفيز المُعلمين لبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمستوى المبادرات التربوية، كما أشادت بالدور الكبير والجهد الملموس من قبل إدارات المدارس والمعلمين في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، وفي إطار المبادرات.

وأشارت الدكتورة السدية المديرة العامة إلى أنه تمَّ تشكيل لجنة لكل محور من محاور المبادرات، وهذا يعد من المستجدات التي قامت بها تعليمية البريمي هذا العام.