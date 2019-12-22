بلدية الرستاق تنشئ ركنا خاصا لـ"ذوي الإعاقة" بالحديقة العامة

الرستاق - الرؤية

انتهتْ المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة -ممثلة ببلدية الرستاق- من إنشاء "ركن ألعاب للأطفال ذوي الإعاقة" بحديقة الرستاق العامة.

ويستهدف المشروع الأطفال من ذوي الإعاقة والذين يرتادون الحديقة؛ وذلك لخلق بيئة ترفيهية، ومتنفس وترويحي لهم، وتعزيز قيم المواطنة لديهم والشعور بالمساواة مع الأطفال الآخرين، وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب تشجيع أسر وعائلات هذه الفئة للخروج من البيت إلى الفضاء الخارجي.

ويشتمل "ركن الألعاب الخارجية للأطفال ذوي الإعاقة" على مجموعة من الألعاب المهارية والترفيهية والبصرية الخاصة، والتي تتناسب مع هذه الفئة من المجتمع.