الأحد, 22 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بلدية الرستاق تنشئ ركنا خاصا لـ"ذوي الإعاقة" بالحديقة العامة

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:44 م بتوقيت مسقط

بلدية الرستاق تنشئ ركنا خاصا لـ"ذوي الإعاقة" بالحديقة العامة

 

 

الرستاق - الرؤية

انتهتْ المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة -ممثلة ببلدية الرستاق- من إنشاء "ركن ألعاب للأطفال ذوي الإعاقة" بحديقة الرستاق العامة.

ويستهدف المشروع الأطفال من ذوي الإعاقة والذين يرتادون الحديقة؛ وذلك لخلق بيئة ترفيهية، ومتنفس وترويحي لهم، وتعزيز قيم المواطنة لديهم والشعور بالمساواة مع الأطفال الآخرين، وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب تشجيع أسر وعائلات هذه الفئة للخروج من البيت إلى الفضاء الخارجي.

ويشتمل "ركن الألعاب الخارجية للأطفال ذوي الإعاقة" على مجموعة من الألعاب المهارية والترفيهية والبصرية الخاصة، والتي تتناسب مع هذه الفئة من المجتمع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يناير 2017

بلدية إبراء تشارك في "رفيق اليتيم" بالحديقة العامة

المزيد

19 يوليو 2016

"بهجة للأيتام" تفتتح ركنا خاصا بمشاركة فاطمة حاردان

المزيد

26 يونيو 2016

معرض توعوي عن أضرار المخدرات بالحديقة العامة بالبريمي

المزيد

24 يناير 2016

"بلدية الرستاق" تواصل أعمال حملة "النظافة العامة" بالولاية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الإنفاق العام يتجاوز 10.53 مليار ريال.. والإيرادات غير النفطية 42.2% من الدخل العام

الاقتصاد - محلي

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم حرب إسرائيلية بفلسطين .. وأمريكا تعارض

دولي - أخبار

غداً.. افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين وعمان نموذجا"

المحليات - أخبار

الطائي: المسؤولية الاجتماعية واجب إنساني ووطني يدعم تطور منظومة العمل المعاصرة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة