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"تعليمية البريمي" تواصل فعاليات "المجالس مدارس" بزيارة خليفة العزاني

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:44 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

تُواصل تعليمية البريمي -ممثلة في فريق تعزيز روح الوعي بأهمية التربية القيمية والممارسات العلمية والعملية لمفاهيم المواطنة- زيارات وجهاء وأعيان المحافظة، ضمن الحلقة الثانية من فعالية "المجالس مدارس"، والتي تهدف لغرس قيم المواطنة في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأبرز الشخصيات التي كانت لها وما زالت بصمة مميزة، في مختلف الجوانب.

وزار الفريق خليفة بن علي العزاني في منزله، بحضور الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية مدير عام تعليمية البريمي، وأعضاء الفريق، وعدد من أولياء الأمور، وطلاب مدرسة السلطان قابوس والمعلمين.

وأدار الحوار الطالب عبدالله الكعبي؛ حيث عرج فيه على أبرز محطات هذه الشخصية العصامية، حيث أكد العزاني أن بدايته كانت في مجال التجارة، واصفا هذه البداية بالبسيطة إلا أنه ومع مرور الأيام وتراكم الخبرات استطاع الوصول إلى ما وصل إليه.

كما أكد خليفة العزاني على أن ولاية البريمي كانت مقصدًا للتجارة من مختلف ولايات السلطنة؛ بسبب موقعها المميز؛ الأمر الذي أكسبها شهرة واسعة، كما تطرق أيضا إلى جوانب كثيرة متعلقة بحياة الإنسان في تلك الحقبة الزمنية، مشيدا في الوقت نفسه بالإنجازات التي تحققت في عهد النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه.

وفي نهاية اللقاء، قدمت تعليمية البريمي -ممثلة في فريق التربية على المواطنة- هدية تذكارية، لخليفة العزاني.

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