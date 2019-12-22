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جمعية "إحسان" تتسلم الأجهزة الطبية من "العمانية لنقل الكهرباء"

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

جمعية "إحسان" تتسلم الأجهزة الطبية من "العمانية لنقل الكهرباء"

مسقط - علي برياء

تسلَّمت جمعية "إحسان" لرعاية المسنين -ممثلة بفريق شمال الشرقية- من الشركة العمانية لنقل الكهرباء، عددًا من الأجهزة الطبية المختلفة، والتي تأتي ضمن برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة لمساعدتهم على أداء أنشطة حياتهم اليومية بسهولة ويسر.

وتُسهم هذه الأجهزة بشكل فعال في إدماجهم بالمجتمع، كما تعمل على تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية من خلال استشعارهم بإحساس الآخرين بالمسؤولية تجاههم.

من جانبه، قال ناصر بن أحمد المالكي نائب رئيس جمعية إحسان لفريق شمال الشرقية: لقد كان للشركة العمانية لنقل الكهرباء دور كبير في دعم ومساندة، فئة كبار السن، ووقفة مشرفة لتقديم الدعم وتحقيق الإستدامة في جودة خدماتها.

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