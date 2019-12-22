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مدارس تعليمية الوسطى تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

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هيماء - محفوظ الشيباني

احتفلتْ مدارس تعليمية الوسطى، باليوم العالمي للغة العربية؛ وذلك بهدف غرس أهميتها ومكانتها العلمية والدينية في نفوس الطلبة. وقدمت مدرسة "صراب" للتعليم الأساسي مسرحية عن أنواع الجمل في اللغة العربية، إضافة لإقامة مسابقة تكوين كلمات من الحروف وعرض تقديمي عن يوم اللغة العربية وآخر عن الخط العربي، وأجمل لوحة احتفالا بالمناسبة.

احتفلت مدرسة الوسطى ومسيرة الخير وظهر وصوقرة للتعليم الأساسي بمسابقات ثقافية في اللغة العربية وآدابها تحت عنوان "العربية والذكاء الاصطناعي" تخللتها عروض مسرحية وتنفيذ ورش تطبيقية حول الترجمة الالية واستخدام تطبيق الكلمة.

وقدمت في مدرسة حج للتعليم الأساسي فقرة مرسال الضاد والمناظرات الطلابية ومسرحية اللام الشمسية والقمرية، واحتفلت مدرسة الخضراء ومديرة وهيماء وأبو مضابي والنور واللكبي وبحر العرب والدقم وقلعة العلم للتعليم الأساسي بتقديم عروض تعليمية وتطبيقات الكترونية خاصة باللغة العربية.

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