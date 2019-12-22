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فريق "الوافي عندام" بالمضيبي يختتم فعالياته لـ2019 باحتفال بهيج

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

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الكامل والوافي - لرؤية

نظَّم فريق الوافي عندام بولاية المضيبي احتفالاً بهيجاً بمناسبة ختام فعاليات وبرامج الفريق المختلفة للعام ٢٠١٩م، تحت رعاية سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل، وبحضور سعادة ناصر بن سلطان الحبسي عضو مجلس الشورى بالولاية، وممثلي بعض الفرق الأهلية المجاورة وجمع غفير من شهود وأعياد قرية الوافي عندام والقرى المجاورة لها.

وشهد الاحتفال عددًا من الفقرات واللوحات المعبرة والجميلة التي استمتع بها الحضور، وامتزجت مضامينها بين حب الوطن والقائد المفدى جلالة السلطان المعظم وإبراز هوية الفريق وأهدافه ورسالته في المجتمع.

بدأ الاحتفال بتلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم، ثم قدمت فرقة الوافي الإنشادية نشيداً ترحيبياً بعنوان "وافي المكارم" الذي تناغمت فيه روعة الألحان الشجية مع الكلمات والقوافي المنظمة. بعد ذلك، ألقى نائب رئيس الفريق كلمة، جدد فيها الترحيب بالحضور وأوضح  رسالة الفريق في المجتمع، بعدها قُدمت قصيدة وطنية بعنوان "الشبيبة"، ومن ثم الأوبريت الوطني "عمان المجد".

وفي ختام الحفل، تم تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة "الدينية والثقافية والرياضية"، كما تم تكريم الداعمين للفريق، وأصحاب المبادرات الخيرية والتطوعية، وكل من شارك في إنجاح الحفل، ثم قدم رئيس الفريق درعاً تذكارياً لراعي المناسبة.

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