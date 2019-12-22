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يضم "سوق الرواد" و"حاضنة مراكز الأعمال"

"ريادة" تفتتح المبنى الجديد لفرع الهيئة في ظفار

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:34 م بتوقيت مسقط

"ريادة" تفتتح المبنى الجديد لفرع الهيئة في ظفار

 

صلالة – الرؤية

افتتحت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، أمس، المبنى الجديد لفرع الهيئة في محافظة ظفار، تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي، نائب وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمشايخ والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

ويضم المبنى الجديد لريادة عددًا من الخدمات الرئيسية لدائرة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار، و"سوق الرواد"، و"حاضنة ريادة ومراكز الأعمال”، إضافة إلى "قسم التغليف".

وقالت المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لريادة: يسعدنا افتتاح المبنى الجديد لريادة بمحافظة ظفار ضمن أهم خططنا الاستراتيجية لمواكبة احتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد صممنا المبنى وفق خطة طموحة لتوفير بيئة عمل مثالية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد.

وأكدت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لريادة أنّ إنشاء هذا الفرع المتكامل سيسهم في تطوير قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة نظرا لما يتضمنه من خدمات متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تهسيل كافة الإجراءات لرواد الأعمال وتوفير كافة الخدمات بنظام إلكتروني ذاتي، إضافة إلى منافذ البيع التسويقية والمكاتب المؤثثة وخدمات التغليف والتعبئة، والخدمات الفنية واللوجستية الأخرى.

ويعد "سوق الرواد"، الذي يضم ٤٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة، الأول من نوعه في السلطنة لدعم رواد الأعمال بهدف إيجاد منافذ تسويقية تجمع منتجات وخدمات مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة لزيادة حصتها السوقية وذلك بالطرق التي تواكب التغيير والتطوير. ويهدف سوق الرواد الذي تشرف عليه شركة عمانية متخصصة لرفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية، وتشجيع التميز واستقطاب العمانيين والمقيمين والسياح للتسوق من مختلف المنتجات العمانية التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

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