"نماء" تدشن الحملة الوطنية "بيتي آمن" للوقاية من الحوادث والحرائق المنزلية

مسقط – الرؤية

دشنت مجموعة نماء الحملة الوطنية "بيتي آمن"، في إطار الركيزة الاجتماعية للمجموعة. وتمّ تطوير فكرة المشروع وتقديمها كحملة وطنية لهذا العام بعد الإنجازات التي حققها المشروع في النسخ الثلاث الماضية بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، ومنها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة لحماية المستهلك.

وتمثل تدشين الحملة الوطنية في افتتاح معرض بيتي آمن في محافظة البريمي واستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب تنظيم ورش عمل للجمعيات والمتطوعين في كلية البريمي الجامعية. وتواصل الحملة تقديم سلسلة من المعارض وورش العمل وبرامج التدريب في مناطق ومحافظات أخرى بالسلطنة حتى مطلع فبراير 2020.

وتهدف المجموعة من خلال الحملة التوعوية إلى التعرف على الأسباب المؤدية للحوادث وطرق الوقاية منها، والتكامل والتعاون بين الجهات المعنية وذات الصلة في المجال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة في مجال السلامة بالمنشآت السكنية.

وحرصت مجموعة نماء على تطوير مشروع "بيتي آمن" خلال السنوات المنصرمة وتعزيز مقوماته بصفة مستمرة عن طريق تقييم مفردات البرنامج وترسيخ ركائزه، إضافةً إلى إشراك المؤسسات التنموية ذات العلاقة. وتعمل المجموعة على الترويج لممارسات الصحة والسلامة من خلال برامج وأنشطة الفعاليات المصاحبة للمشروع لضمان وصول الإرشادات التوعوية وتعليمات السلامة لكافة شرائح المجتمع المحلي في مختلف أرجاء السلطنة.

وجاءت مبادرات وإسهامات مجموعة نماء في مجال سلامة الأفراد والمنشآت السكنية واضحة وجلية من خلال إطلاقها لمشروع "بيتي آمن" بنسخته الأولى في عام 2015. حيث تمّ تدريب أكثر من 400 شخص من سكان ولاية بوشر على الإسعافات الأولية ومكافحة الحريق والسلامة المنزلية، إضافة إلى تزويد 200 منزل في ولاية بوشر بصندوق الإسعافات الأولية وأدوات الإطفاء المناسبة للسيطرة على الحرائق. كما جاء تنفيذ النسخة الثانية من المشروع في عام 2017 في كافة ولايات محافظة مسقط بالتعاون مع قسم التثقيف الصحي والمبادرات المجتمعية في المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط. حيث استهدف المشروع طلبة وطالبات المدراس وربّات المنازل وجمعيات المرأة العمانية وأمهات طلبة وطالبات المدارس. وركّز المشروع على مجال الإسعافات الأولية كما تمّ تزويد المشاركين (أكثر من 1160 مشاركا) بحقيبة ودليل الإسعافات الأولية.

واحتضنت المجموعة شركة "أجيال الهمة" و"فريق أسعف التطوعي"، لتنفيذ المشروع الذي شمل سلسلة من الأنشطة والمحاضرات. وقدم البرنامج تدريبا عمليا في مجال سلامة الكهرباء والإسعافات الأولية، وكذلك علاج الجروح الطفيفة. وشارك في الحملة 1350 شخصًا من 10 محافظات واستكملوا 6750 ساعة تدريبية.

ومن مبدأ تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء الفرق التطوعية التي تساهم بشكل فاعل في المجتمع، حرصت مجموعة نماء على قيام شركة أجيال الهمة (همتي) بتنفيذ المشروع لهذا العام بعد النجاحات التي قدمتها الشركة في العام المنصرم. وستقدم الشركة مجموعة من الفعاليات والمعارض وورش العمل للفئات المستهدفة من الحملة.