إسهامات بارزة لمركز بحوث الإنتاج النباتي في تنمية القطاع الزراعي

مسقط - الرؤية

يسهم مركز بحوث الإنتاج النباتي التابع للمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية في تطوير وتحسين وزيادة إنتاجية الحاصلات العمانية وتنويع مصادر الأعلاف من خلال تطوير المحاصيل الحقلية العمانية، خاصة محاصيل الحبوب، من خلال إدخالها في برامج التربية والتحسين لنقل الصفات الجيدة مثل زيادة الإنتاجية ومقاومة الأمراض لهذه المحاصيل وتحسين نوعيتها، والاهتمام بالتركيبة المحصولية من خلال إدخال محاصيل وأصناف جديدة تلائم المناطق البيئية العمانية.

ويعمل المختصون بالمركز على إدخال أصناف عالية الإنتاجية كمحاصيل علفية داعمة لمحاصيل العلف الموجودة في السلطنة ما يسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل وتغيير النمط الاستهلاكي وتنويع مصادر الأعلاف.

ويوصى المختصون بالعديد من أصناف محاصيل الخضر المختلفة للمزارعين وأنسب المواعيد الزراعية ومسافات الزراعة لمحاصيل الخضر المختلفة مثل البصل، الجزر، الملفوف، الباميا وغيرها من محاصيل الخضر، وفي مجال معاملات التسميد تم التوصل إلى الجرعات السمادية المناسبة للمحاصيل التي تم إجراء التجارب عليها مثل (الطماطم، البطاطس، الثوم العماني، الجح والشمام).

وفيما يختص بالبيوت المحمية تم إنجاز الكثير من التجارب والبحوث المتعلقة بها، ومنها اختبار وتقييم محاصيل الخضر الخاصة للبيوت المحمية (الخيار، الطماطم والفلفل) لمعرفة ملاءمتها وإنتاجيها تحت ظروف البيوت المحمية المبردة في مختلف المحافظات. كما تم تحديد مواعيد الزراعة للبيوت المحمية على مدار السنة لمحاصيل الخيار والطماطم والفلفل الحلو وغيرها لمعرفة المواعيد المناسبة لزراعتها.

وتمكن المختصون بالمركز من إيجاد قاعدة وراثية لمختلف أنواع وأصناف الفاكهة حسب الميزة النسبية لكل محافظات السلطنة وتمت التوصية بثمانية أصناف من البرتقال وصنفين من الجريب فروت وأربعة أصناف من الليمون الحامض وثلاثة أصناف من اليوسفي وصنفين من السفرجل والشادوك و16 صنفا من المانجو كما تم إدخال أصناف مختلفة من الخوخ والمشمش والعنب والرمان.

وقد ساهمت هذه البرامج البحثية في رفع إنتاجية وحدة المساحة من الأرض الزراعية وإيجاد الحلول العملية للمشاكل الإنتاجية في حقول المزارعين وتوفير الحزم والتوصيات المتكاملة المتعلقة بأنسب الأصناف الملائمة للزراعة تحت الظروف المحلية وتحديد أفضل المعاملات الزراعية كالتسميد والري وطرق ومواعيد ومعدلات الزراعة.