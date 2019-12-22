"بتروغاز" تحقق 10 ملايين ساعة عمل بلا حوادث

مسقط – الرؤية

احتفلت شركة بتروغاز التابعة لمجموعة محمد البرواني القابضة باليوم السنوي الحادي عشر للجودة والصحة والسلامة والبيئة لعام 2019 في فندق إنتركونتننتال مسقط، بهدف تعزيز ثقافة يطبّق من خلالها الموظفون معرفتهم بمعايير الجودة والصحة المهنية في الشركة وفي المجتمع من حولهم؛ ليشكّل ذلك إضافة عملية إلى معايير الصحة والسلامة في عُمان.

وبدأت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها عامر البرواني، مدير دائرة الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة، وقال فيها: نفخر بتحقيق ما يقرب من 10 ملايين ساعة عمل بلا حوادث، وحوالي 13 مليون كيلومتر بوجود حادثين للمركبات فقط.

ومن جانبه قال أسامة البرواني، الرئيس التنفيذي للشركة: إحدى قيمنا أننا "نعتني بأنفسنا وبالعالم من حولنا". وهذه ليست مجرد أولوية، وإنما شرط من شروط عملياتنا. فلنتذكَّر أنَّ السلامة هي أولويتنا في أعمالنا، ولكل موظف الحق في اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل بيئتنا أكثر أمانًا.

وشهد الحفل عددا من الفعاليات التي شارك فيها الموظفون، وشمل ذلك مسابقة عبر الإنترنت حول الصحة والسلامة والألعاب البدنية. كما كرَّمت إدارة الشركة أكثر من 40 شخصًا تقديراً لمساهماتهم في الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة. وتُوِّج اليوم بتناول وجبة غداء جماعية للموظفين، تلاها عروض تقديمية للفائزين في ألعاب ومسابقات بناء الفريق.