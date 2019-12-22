20 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحب الشهري على برنامج "حول راتبك"

مسقط – الرؤية

أجرى بنك مسقط السحب على جوائز برنامج "حول راتبك" ضمن برنامج "المزيونة" للادخار عن شهر نوفمبر في شركة عُمان للحوض الجاف بولاية الدقم بحضور هيثم بن ناصر الطائي، مدير عام المالية والدعم الإداري بالشركة، إلى جانب عبدالله بن تمان المعشني، نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط، وعدد من مسؤولي المؤسستين.

تم السحب على 20 جائزة مالية مخصصة للزبائن الذين تبلغ رواتبهم أكثر وأقل من 1000 ريال عُماني، وحصل كل زبون فائز في السحب على جائزة مالية قيمتها 500 ريال عُماني تقدم شهرياً لمدة عام.

وقال عبدالله بن جمعة العريمي، مدير إقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة شمال الشرقية إن برنامج "حول راتبك" يحظى بمتابعة واسعة من الزبائن الراغبين في الانتقال إلى بنك مسقط والاستفادة من الخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك، حيث يحرص البنك على طرح خدمات ومزايا جديدة تلبي احتياجات الزبائن وتقدم لهم قيمة مضافة، ويعد برنامج "حول راتبك" فرصة كبيرة لكافة الزبائن للفوز بجوائز مالية قيمة ومضاعفة الراتب بالحصول على 12 راتباً على مدار العام، حيث يدخل الزبون مباشرة بعد الانتقال في السحوبات الشهرية فقد يكون من بين 20 فائزا شهريا يحصلون على 500 ريال عماني كراتب إضافي لمدة 12 شهرا وهي فرصة سانحة لكافة الزبائن الذين ينتقلون إلى بنك مسقط والتمتع بالخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك للزبائن. وضمن جوائز برنامج "المزيونة" للادخار خصص بنك مسقط جوائز لنهاية العام ومن المنتظر أن ينظم بنك مسقط حفلا كبيرا لإجراء سحوبات المزيونة لنهاية العام ومن بينها السحب على جائزتين لمن يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف ريال عماني، وبذلك سيبتسم الحظ لشخصين فقط للفوز بجائزتين قيمتهما نصف مليون ريال عماني، كما سيجري السحب على 28 جائزة مخصصة للمحافظات وكل جائزة قيمتها 10 آلاف ريال بمجموع 280 ألف ريال ويمكن لكافة الزبائن في المحافظات الذين يحتفظون بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى في الحساب دخول هذه السحوبات والفوز بالجوائز المثيرة.. وسيوزع بنك مسقط 1.5 مليون ريال عماني لجوائز نهاية العام الكبرى ضمن برنامج المزيونة للادخار لهذا العام.